Ricerca biomedica dodici studiose dell’Università di Firenze tra le migliori scienziate d’Italia

Dodici ricercatrici dell'Università di Firenze sono state inserite nel Club Top Italian Women Scientists, un network promosso da una fondazione dedicata alla promozione della ricerca. L’iniziativa riunisce alcune delle scienziate italiane più influenti nel settore biomedico. L’università di Firenze si conferma così come uno dei centri di ricerca di riferimento nel panorama nazionale. La selezione comprende donne che si occupano di studi e progetti in ambito biomedico, contribuendo a rafforzare il ruolo del settore scientifico femminile.

L’università di Firenze si conferma tra i punti di riferimento della ricerca biomedica italiana. Sono dodici le ricercatrici dell’ateneo fiorentino inserite nel Club Top Italian Women Scientists, il network promosso da Fondazione Onda ETS che riunisce le scienziate più influenti del panorama. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Breaking Barriers: First-Gen Women Leading Science | Face to Face with Chancellor May

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