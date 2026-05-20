Revisione del target Nato la maggioranza ha certificato l’errore fatto un anno fa a L’Aja | parla la senatrice del M5S Bevilacqua

Da lanotiziagiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La senatrice del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che la maggioranza ha riconosciuto di aver commesso un errore un anno fa durante il vertice Nato di L’Aja, in relazione al target del 5% del Pil dedicato alle spese di Difesa. Lunedì il partito aveva presentato una mozione per chiedere una revisione di quell’obiettivo, che era stato stabilito dal governo Meloni in quella occasione. La discussione si è concentrata sulla validità di quell’impegno e sulle possibili modifiche.

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Bevilacqua (M5S): "Resta la certificazione dell’errore di aver sottoscritto un anno fa quel 5% di spese per la Difesa sul Pil" Lunedì il M5S aveva presentato una mozione per chiedere la revisione del target del 5% del Pil per le spese in Difesa, accordato dal governo Meloni al vertice Nato dell’Aja. Poco dopo, anche la maggioranza ha presentato una propria mozione che, di fatto, chiedeva la stessa cosa, salvo poi fare marcia indietro e cancellare quella richiesta.Dolores Bevilacqua, senatrice del M5S e prima firmataria della mozione 5S, che idea si è fatta della vicenda? “È accaduto di tutto al Senato: un testa-coda abbastanza scandaloso, direi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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