Revisione del target Nato la maggioranza ha certificato l’errore fatto un anno fa a L’Aja | parla la senatrice del M5S Bevilacqua

La senatrice del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che la maggioranza ha riconosciuto di aver commesso un errore un anno fa durante il vertice Nato di L’Aja, in relazione al target del 5% del Pil dedicato alle spese di Difesa. Lunedì il partito aveva presentato una mozione per chiedere una revisione di quell’obiettivo, che era stato stabilito dal governo Meloni in quella occasione. La discussione si è concentrata sulla validità di quell’impegno e sulle possibili modifiche.

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