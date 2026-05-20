Reset 2026 | l’ESG non basta dichiararlo i dealer puntano su azioni concrete per creare valore
Durante l’Automotive Dealer Day è stato presentato uno studio condotto da Quintegia in collaborazione con Findomestic Banca, intitolato Reset 2026. Il rapporto evidenzia come la maggior parte delle concessionarie abbia una visione definita per lo sviluppo del proprio business. La ricerca mostra che l’attenzione si concentra su azioni concrete, piuttosto che su semplici dichiarazioni di intenti legate all’ESG. Quasi l’80% delle aziende intervistate si impegna a mettere in atto strategie tangibili per creare valore nel settore.
RESET 2026, lo studio realizzato da Quintegia in collaborazione con Findomestic Banca e presentato durante Automotive Dealer Day, fotografa un settore sempre più consapevole: otto concessionarie su dieci dichiarano infatti di avere una Vision chiara per lo sviluppo del business. E quando questa. 🔗 Leggi su Today.it
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