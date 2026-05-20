Relay | un thriller sul silenzio e sull’ascolto che funziona a metà – Recensione

Da superguidatv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tom lavora nell’ombra e dell’ombra ha fatto una professione. Non utilizza nessun nome reale, non lascia nessuna traccia dietro di sé, comunica tramite telefoni usa e getta: la sua vita è quella di un intermediario specializzato nel trattare con compagnie multinazionali, con avvocati corrotti e whistleblower che rischiano la vita dopo aver scoperto informazioni compromettenti. Il protagonista di Relay si trova impegnato in una nuova missione quando accetta di aiutare la giovane Sarah, spaventata a morte dopo aver sottratto dei documenti compromettenti a una potente azienda farmaceutica, ora intenzionata a insabbiare tutto minacciandola direttamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

relay un thriller sul silenzio e sull8217ascolto che funziona a met224 8211 recensione
© Superguidatv.it - Relay: un thriller sul silenzio e sull’ascolto che funziona a metà – Recensione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Star Wars: The Birth of the Galactic Republic

Video Star Wars: The Birth of the Galactic Republic

Sullo stesso argomento

Jack Ryan: Ghost War, la recensione: uno spy-thriller che gira sotto al minimoIl franchise Prime Video legato a Tom Clancy cambia forma, dissipando i buoni spunti di partenza.

Idoli, recensione: un film sportivo molto classico, ma che funzionaCoinvolgente nella resa delle scene di pista, Idoli ci porta nel mondo del motociclismo per seguire le gesta di un giovane pilota problematico.

relay un thriller sulRelay: un thriller sul silenzio e sull’ascolto che funziona a metà – RecensioneIl protagonista di Relay aiuta una ragazza minacciata da una multinazionale, che vede i propri segreti in pericolo. superguidatv.it

relay un thriller sulRelay Informazioni pericolose: trama, cast, finale, dove è girato il film su Prime VideoRelay Informazioni pericolose: thriller con Riz Ahmed, Lily James e Sam Worthington, diretto da David Mackenzie e disponibile su Prime Video. maridacaterini.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web