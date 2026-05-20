Tom lavora nell’ombra e dell’ombra ha fatto una professione. Non utilizza nessun nome reale, non lascia nessuna traccia dietro di sé, comunica tramite telefoni usa e getta: la sua vita è quella di un intermediario specializzato nel trattare con compagnie multinazionali, con avvocati corrotti e whistleblower che rischiano la vita dopo aver scoperto informazioni compromettenti. Il protagonista di Relay si trova impegnato in una nuova missione quando accetta di aiutare la giovane Sarah, spaventata a morte dopo aver sottratto dei documenti compromettenti a una potente azienda farmaceutica, ora intenzionata a insabbiare tutto minacciandola direttamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Relay: un thriller sul silenzio e sull’ascolto che funziona a metà – Recensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Star Wars: The Birth of the Galactic Republic

Sullo stesso argomento

Jack Ryan: Ghost War, la recensione: uno spy-thriller che gira sotto al minimoIl franchise Prime Video legato a Tom Clancy cambia forma, dissipando i buoni spunti di partenza.

Idoli, recensione: un film sportivo molto classico, ma che funzionaCoinvolgente nella resa delle scene di pista, Idoli ci porta nel mondo del motociclismo per seguire le gesta di un giovane pilota problematico.

Relay: un thriller sul silenzio e sull’ascolto che funziona a metà – RecensioneIl protagonista di Relay aiuta una ragazza minacciata da una multinazionale, che vede i propri segreti in pericolo. superguidatv.it

Relay Informazioni pericolose: trama, cast, finale, dove è girato il film su Prime VideoRelay Informazioni pericolose: thriller con Riz Ahmed, Lily James e Sam Worthington, diretto da David Mackenzie e disponibile su Prime Video. maridacaterini.it