Regione avvia iter per l' accorpamento di Rizza a Villafranca
Durante la seduta della prima commissione del consiglio regionale del Veneto, svoltasi ieri, è stato presentato un disegno di legge promosso dal Comune di Villafranca di Verona. La proposta riguarda l'accorpamento della frazione di Rizza al comune di Villafranca. L'iter amministrativo è stato avviato con questa presentazione, che rappresenta il primo passo ufficiale nel procedimento legislativo. Nessuna decisione definitiva è stata presa e il percorso proseguirà con ulteriori passaggi istituzionali.
Ieri, 19 maggio, durante la seduta della prima commissione del consiglio regionale del Veneto, è stato presentato il disegno di legge promosso dal Comune di Villafranca di Verona per la frazione di Rizza. All'incontro era presente anche il sindaco villafranchese Roberto Dall'Oca per sostenere un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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