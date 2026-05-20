Regione avvia iter per l' accorpamento di Rizza a Villafranca

Durante la seduta della prima commissione del consiglio regionale del Veneto, svoltasi ieri, è stato presentato un disegno di legge promosso dal Comune di Villafranca di Verona. La proposta riguarda l'accorpamento della frazione di Rizza al comune di Villafranca. L'iter amministrativo è stato avviato con questa presentazione, che rappresenta il primo passo ufficiale nel procedimento legislativo. Nessuna decisione definitiva è stata presa e il percorso proseguirà con ulteriori passaggi istituzionali.

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Ieri, 19 maggio, durante la seduta della prima commissione del consiglio regionale del Veneto, è stato presentato il disegno di legge promosso dal Comune di Villafranca di Verona per la frazione di Rizza. All'incontro era presente anche il sindaco villafranchese Roberto Dall'Oca per sostenere un. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rizza, proposta di legge in Regione: Villafranca punta all’unione? Domande chiave Come cambieranno i servizi per chi vive oggi tra i tre comuni? Perché la frammentazione attuale blocca la pianificazione urbanistica... Tarquinia, maltempo di febbraio: la Regione avvia l’iter per gli indennizziTarquinia, 15 maggio 2026 – La Giunta regionale del Lazio ha approvato la proposta di declaratoria di eccezionalità per i danni provocati dal... La commissione Sanità avvia l'iter di tre nuove proposte di legge: #anziani fragili, tutela degli #animali e #sicurezza dei #giovani Leggi la notizia consiglio.regione.lazio.it/?vw=commission… #ConsiglioRegionale #Lazio x.com Calabria, lo sportello di ascolto in Regione contro stress e disagio dei dipendentiAttivato dalla Regione Calabria uno Sportello di Ascolto dedicato ai dipendenti regionali per il supporto psicologico e la prevenzione dello stress lavoro-correlato, nell’ambito delle politiche per ... quicosenza.it Fine vita, Emilia-Romagna riavvia iter per la legge/ Piano per proposta comune tra regioni di centrosinistraFine vita, Regione Emilia-Romagna rilancerà iter per legge regionale, ma con un piano per una proposta comune tra regioni di centrosinistra su spinta Pd EMILIA-ROMAGNA ACCELERA PER UNA LEGGE SUL FINE ... ilsussidiario.net