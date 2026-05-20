regina nonostante tutto la tragedia di matilde e le nozze con margherita

La figura di Margherita di Savoia è al centro di un racconto che attraversa momenti difficili e trasformazioni importanti. La sua vita è segnata dalla perdita di una sorella e da un matrimonio che la colloca tra le regine d’Italia, anche se in modo diverso rispetto alle consuetudini. Nonostante le sfide e le vicende legate alla famiglia, ha mantenuto un ruolo di rilievo nel panorama monarchico. La narrazione si concentra su eventi storici e sui cambiamenti di status che hanno caratterizzato la sua esistenza.

Da ’seconda scelta’ a prima regina d’Italia. Margherita di Savoia ha impersonato alla perfezione il ruolo di sovrana consorte. Ma non tutti sanno gli antefatti delle nozze con Umberto, il re con il quale fece di Monza la sua corte estiva. L’occasione per conoscere un pezzo rimasto fuori dalla storia ufficiale è la conferenza che domani ai Musei civici (appuntamento alle 18.30) aprirà il programma di iniziative culturali messo a punto dal comitato Margherita 100 – Cultura, Storia e Nazione in occasione del centenario della morte della prima regina d’Italia. In cattedra Elena Riva, ordinaria di Storia moderna e contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e socia fondatrice del Centro documentazione Residenze reali lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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