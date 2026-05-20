Refn si trova ancora immerso in un ambiente che definisce come il suo inferno privato, un luogo in cui si sente intrappolato. La sua esperienza si svolge all’interno del mondo della moda, un settore che descrive come superficiale e dominato dall’apparenza. In passato, lo avevamo visto soffermarsi su come il corpo e l’immagine siano diventati delle prigioni, trasformando la moda in un contesto che limita la libertà individuale.

Lo avevamo lasciato nella trappola della moda. Un mondo di pura patina dove corpo e immagine diventano subito prigioni. Sono passati dieci anni da quando Nicolas Winding Refn ha girato il suo ultimo film. Era il 2016 quando The Neon Demon veniva presentato a Cannes senza sollevare entusiasmi. Anzi, per la prima volta si parlava di un regista ormai vittima delle sue stesse ossessioni, limitato da un’estetica fine a se stessa e lontano anni luce dalla violenta poesia vista in Drive. Dopo quel suo apice del 2011 il regista danese non è più riuscito a ripetersi, incontrando sempre più detrattori sul suo cammino. Non sapremo mai se sia stata questa la causa scatenante dietro questa lunga pausa dal cinema. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Refn è ancora nel suo inferno privato

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HER PRIVATE HELL - Rang I - VO - Cannes 2026

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