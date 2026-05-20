Le autorità hanno recuperato i corpi delle due sub italiane scomparse nelle grotte delle Maldive il 14 maggio. Dopo diverse settimane di ricerche, i corpi di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal sono stati portati in superficie dai subspeleologi finlandesi, che avevano condotto le operazioni di recupero. La vicenda ha coinvolto un team internazionale impegnato nelle operazioni di estrazione in un’area a oltre 50 metri di profondità. Con questo intervento si sono conclusi i tentativi di ritrovare le due vittime.

Alla fine sono stati riportati tutti in superficie. Il team di subspeleologi finlandesi ha recuperato i corpi dei due ultimi sub italiani morti alla Maldive il 14 maggio durante un’immersione in una grotta a oltre 50 metri di profondità. Si tratta di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Le immersioni erano riprese la mattina del 20 maggio, dopo che ieri i sommozzatori avevano recuperato Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. I loro corpi si trovavano nel terzo ambiente delle grotte di Alimathà, la parte più profonda. Nei giorni scorsi era stato possibile recuperare solo il cadavere dell’istruttore capobarca, il padovano Gianluca Benedetti, la quinta vittima, perché si trovava all’ingresso della grotta con le bombole completamente scariche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Recuperati dalle grotte delle Maldive gli ultimi due corpi delle sub italiane Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal

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Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

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