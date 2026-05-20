Nella stagione appena conclusa, la Lazio di Sarri ha registrato un record di infortuni, raggiungendo quota 52. Di questi, circa venti sono stati di natura muscolare. La squadra ha vissuto un’annata caratterizzata da numerosi problemi fisici che hanno influenzato le sue prestazioni. Nonostante alcuni tentativi di rivalutare il campionato, l’attenzione si è concentrata sulla finale di Coppa Italia, che si è disputata in modo molto diverso rispetto alle aspettative, con un risultato che ha lasciato poche possibilità di discussione.

È stata un’annata indubbiamente negativa per la Lazio di Sarri, anche se qualcuno ha provato a riabilitarla con la finale di Coppa Italia di fatto non giocata contro l’Inter (è stata un tiro a segno). C’è però un record che la squadra di Sarri ha battuto. Ed è quello degli infortuni, anche muscolari. Una vera e propria falcidia. Altro che le accuse che parte della tifoseria ha mosso nei confronti di Antonio Conte. Gli infortuni muscolari dei biancocelesti quest’anno sono paragonabili all’invasione delle cavallette. Come ricordava Il Messaggero, solo nella preparazione estiva ci sono stati otto infortuni muscolari. Roba che Antonio Conte sarebbe stato arrestato e processato per direttissima in Tribunale non dai media. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Record di infortuni nella Lazio di Sarri: 52, una ventina muscolari

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