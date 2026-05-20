Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Da tpi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 20 maggio 2026. Questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Una pagina sull’attualità politica italiana e internazionale sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Ampio spazio anche agli sviluppi dell’attentato a Modena avvenuto sabato scorso, mentre il Gip ha convalidato l’arresto e la custodia in carcere per Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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