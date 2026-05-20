Ravioli cinesi al posto del millefoglie | addio definitivo alla pasticceria storica c’è un ristorante etnico
A Prato, nei locali di una pasticceria storica, è stato aperto un ristorante cinese specializzato in ravioli. La pasticceria, che aveva operato per molti anni, ha chiuso definitivamente i battenti alcuni mesi fa. Ora, al suo posto, si trova un locale di cucina etnica, con un menu incentrato sui ravioli cinesi. La trasformazione rappresenta il passaggio da un’attività di dolci tradizionali a un ristorante specializzato in piatti asiatici. La nuova gestione ha iniziato a servire i clienti da alcune settimane.
Prato, 20 maggio 2026 – Dopo la chiusura dei mesi corsi, già di per sé dolorosa, adesso il cambio di attività definitivo: a Prato, nei locali della storica pasticceria Peruzzi, c’è un ristorante cinese che propone ravioli. Un cambio che certamente non lascia indifferenti i pratesi, che già avevano dovuto nei mesi scorsi fare i conti con la chiusura della pasticceria, che con i suoi millefoglie ha deliziato i palati di intere generazioni. Adesso cambia tutto. https:www.lanazione.itpratocronacabar-peruzzi-oh0wl0i8 Chiude anche il laboratorio. Dopo la chiusura della vendita al pubblico, era rimasto il laboratorio a produrre per alcuni negozi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Cookaround - Cucina e Ricette. . Impasto sottile, ripieno succoso e cottura al vapore: i ravioli cinesi al vapore sono una delizia unica. https://www.cookaround.com/ricetta/Ravioli-cinesi-ai-gamberi.html - Facebook facebook
In queste immagini alcuni partecipanti provano a preparare dei ravioli cinesi e una bambina si cimenta nella pittura cinese durante delle attività dedicate alla cultura tradizionale cinese a Roma, in Italia, il 10 maggio 2026. x.com
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