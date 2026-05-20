Ravioli cinesi al posto del millefoglie | addio definitivo alla pasticceria storica c’è un ristorante etnico

A Prato, nei locali di una pasticceria storica, è stato aperto un ristorante cinese specializzato in ravioli. La pasticceria, che aveva operato per molti anni, ha chiuso definitivamente i battenti alcuni mesi fa. Ora, al suo posto, si trova un locale di cucina etnica, con un menu incentrato sui ravioli cinesi. La trasformazione rappresenta il passaggio da un’attività di dolci tradizionali a un ristorante specializzato in piatti asiatici. La nuova gestione ha iniziato a servire i clienti da alcune settimane.

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