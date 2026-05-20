A Ravenna è stato approvato un provvedimento che consente ai genitori di essere sepolti vicino ai figli premorti, modificando una precedente normativa che impediva questa possibilità. La nuova regola nasce dopo un caso specifico che ha portato a un intervento per cambiare le disposizioni comunali. Prima di questa modifica, i genitori non potevano essere sepolti nello stesso loculo o nel medesimo cimitero dei figli deceduti, a causa di restrizioni anagrafiche stabilite dal regolamento.

? Punti chiave Quale regola anagrafica impediva ai genitori di stare vicino ai figli?. Come ha fatto un singolo caso a cambiare il regolamento comunale?. Chi ha gestito l'analisi tecnica per rendere possibile questa modifica?. Cosa cambia per la durata delle concessioni nei cimiteri di Ravenna?.? In Breve Assessora Roberta Mazzoni e Azimut Spa hanno confermato la fattibilità tecnica della modifica.. La proposta è stata discussa nella commissione Affari istituzionali il 4 maggio scorso.. Concessioni per affiancamento figli non scadono più rigidamente dopo 30 anni.. Il limite dei 60 anni per i conviventi viene rimosso per i genitori.. Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato ieri la modifica del regolamento di Polizia mortuaria, permettendo finalmente ai genitori di essere sepolti accanto ai figli premorti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: sì al diritto di essere sepolti accanto ai figli premorti

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