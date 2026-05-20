A Ravenna si avvicina una notte decisiva, con la squadra che si gioca tutto nel match di ritorno dei quarti di finale dei playoff. La partita rappresenta un crocevia tra proseguire la corsa o vedere sfumare le speranze di accesso alle semifinali. La squadra si trova davanti a un bivio che potrebbe determinare il prosieguo della stagione o il suo epilogo, in una sfida che si preannuncia ricca di tensione e aspettative.

Dentro o fuori. Semifinale o stagione finita. Tutto in una sera dai contorni del grande evento. È il bivio davanti al quale si ritrova il Ravenna nel match di ritorno dei quarti di finale dei playoff. Nel tutto esaurito del Benelli, i giallorossi dovranno superare la Salernitana con 2 gol di scarto. Si gioca stasera alle 20.45 (arbitro Mastrodomenico di Matera) con diretta in ‘chiaro’ su Raisport. Dopo il ko 2-0 di domenica all’Arechi di fronte a quasi 22mila spettatori, si replica oggi, con 550 salernitani (biglietti esauriti in meno di un’ora) e 4.445 ravennati ‘certificati’ (sold out). Il Ravenna usufruirà del vantaggio determinato dalla posizione in classifica maturata al termine della regular season (miglior terza dei 3 gironi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna, occhio alle torri salernitane. Ma la ’remuntada’ non è impossibile

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