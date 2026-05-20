Rapito durante una vacanza in Sicilia riesce a fuggire | sequestratori incastrati dal dna su una sigaretta e condannati
Due uomini coinvolti in un caso di sequestro di persona sono stati condannati a pene di 11 anni e un mese e a 16 anni e otto mesi. L'episodio riguarda il rapimento di un ventottenne di origine straniera, residente in Alto Adige, avvenuto durante una vacanza in Sicilia. I sequestratori avevano richiesto un riscatto di 500 mila dollari al padre della vittima. La loro cattura è avvenuta grazie al confronto del DNA rinvenuto su una sigaretta lasciata sul luogo del crimine.
Sono stati condannati, rispettivamente, a 11 anni e un mese e 16 anni e otto mesi, i due uomini accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione per aver rapito un ventottenne di origine straniera, ma residente in Alto Adige, per poi chiedere un riscatto da 500 mila dollari al padre. Il giudice del tribunale di Caltanissetta ha inoltre disposto una provvisionale da 15mila euro in favore della vittima, parte civile al processo che si è celebrato con la formula del rito abbreviato. I fatti risalgono all’aprile 2023. Il ventottenne, arrivato in Sicilia per una vacanza, era stato aggredito, incappucciato e costretto a chiamare il padre all’estero, con una pistola puntata alla testa, per chiedere il riscatto, prima di essere spostato in un secondo covo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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