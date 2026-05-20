Rapito durante una vacanza in Sicilia riesce a fuggire | sequestratori incastrati dal dna su una sigaretta e condannati

Due uomini coinvolti in un caso di sequestro di persona sono stati condannati a pene di 11 anni e un mese e a 16 anni e otto mesi. L'episodio riguarda il rapimento di un ventottenne di origine straniera, residente in Alto Adige, avvenuto durante una vacanza in Sicilia. I sequestratori avevano richiesto un riscatto di 500 mila dollari al padre della vittima. La loro cattura è avvenuta grazie al confronto del DNA rinvenuto su una sigaretta lasciata sul luogo del crimine.

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