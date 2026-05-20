Rapina shock | spray urticante in faccia e amici della vittima presi a calci e pugni

Una rapina si è verificata in strada, dove un uomo è stato aggredito da due persone che gli hanno strappato una catenina dal collo. Durante l’assalto, uno degli aggressori ha spruzzato spray urticante in faccia alla vittima, causando disagio e fastidio immediato. Dopo aver sottratto il gioiello, i rapinatori si sono rivolti anche ai amici della vittima, minacciandoli e colpendoli con calci e pugni. La scena si è conclusa con la fuga dei responsabili, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

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