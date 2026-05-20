Un uomo che aveva chiesto protezione internazionale ma si trovava in Italia in modo irregolare è stato arrestato dopo aver commesso una rapina. Si trovava a Porto San Giorgio, in un quartiere vicino, quando ha minacciato con un coltello una dipendente di un forno e si è fatto consegnare l’incasso della giornata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia.

Nonostante avesse richiesto protezione internazionale, si era stabilito irregolarmente a Porto San Giorgio, aveva raggiunto il vicino quartiere fermano di Lido Tre Archi e, dopo aver puntato il coltello contro la commessa di un forno, si era fatto consegnare l’incasso della giornata. La donna aveva subito allertato i carabinieri, che si erano immediatamente messi sulle tracce del rapinatore e, dopo cinque mesi di serrate indagini, gli hanno dato un nome e un volto. Un’attività incessante che ha permesso di individuare e deferire il malvivente. L’operazione è stata messa segno dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio che, a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina la fornaia con il coltello: preso

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