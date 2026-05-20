Rapina da film in zona Sant’Ambrogio | cercano di strappare un Rolex da 50mila euro ma viene bloccato dalla vittima e dalla compagna

Martedì alle 18, in via Aristide de Togni nella zona Sant’Ambrogio di Milano, si è verificata una rapina che ha coinvolto un tentativo di furto di un orologio del valore di 50.000 euro. Due uomini hanno cercato di strappare il Rolex alla vittima, ma questa e la compagna sono riuscite a bloccare i ladri e a mettere in fuga i malviventi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

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Milano, 20 maggio 2026 – Rapina da film in via Aristide de Togni in zona Sant'Ambrogio martedì alle 18.30. Tre uomini in sella a due scooter si avvicinano a una coppia che è appena salita a bordo di un'auto parcheggiata a bordo strada: puntano al Rolex Daytona Tiffany da 50mila euro al polso dell'uomo al volante, un imprenditore milanese di 54 anni. È un attimo: in una manciata di secondi uno dei tre gli piomba addosso e cerca di strappargli l'orologio. Ma la vittima oppone resistenza. Il rapinatore arraffa quindi la collana in oro che l'uomo ha al collo e scappa. Risale sullo scooter pronto a fuggire ma il 54enne lo raggiunge. Tutto viene ripreso dalla dashcam di un taxi che si trova di fronte la scena in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina da film in zona Sant’Ambrogio: cercano di strappare un Rolex da 50mila euro ma viene bloccato dalla vittima e dalla compagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ruba 1.500 euro di merce in un negozio, ma viene bloccato dalla vigilanza Ruba un'auto in centro e si dà alla fuga: inseguito, viene bloccato dalla polizia stradaleLa vettura è stata intercettata dagli agenti, ma l'uomo ha tentato una disperata fuga anche a piedi prima di essere fermato LatinaToday è anche su... Rapina da film in zona Sant’Ambrogio: cercano di strappare un Rolex da 50mila euro ma viene bloccato dalla vittima e dalla compagnaLa coppia presa di mira da una banda di tre persone (due sono scappate) ha reagito al tentativo di rapina, riuscendo a bloccare un 51enne trasfertista dalla Campania con numerosi precedenti. L’inter ... ilgiorno.it Cinque Cinque - Results on X | Live Posts & Updates x.com Buoni film di rapine con o senza cambiamento di genere reddit Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fugaÈ successo in pieno centro a Napoli. La rapina da film nell'istituto di credito di piazza Medaglie d'oro, è stata messa a punto da malviventi arrivati con una berlina nera e targa contraffatta. Una vo ... msn.com