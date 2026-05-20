Rapina al distributore di Montefiascone per recuperare 4mila euro di danni per la benzina con l' acqua | condannato

Da viterbotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, un uomo coinvolto in una rapina a mano armata presso un distributore di Montefiascone è stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni di carcere, più una multa di 412 euro. La rapina è avvenuta con l’obiettivo di recuperare circa 4 mila euro di danni relativi a carburante mescolato con acqua. La sentenza riguarda uno dei due autori dell’episodio, avvenuto in un momento di tensione presso il distributore.

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Rapina a mano armata in un distributore di Montefiascone: condannato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa da 412 euro, uno dei due autori. Per D.M., imputato davanti al collegio del tribunale di Viterbo presieduto dal giudice Jacopo Rocchi, la procura aveva chiesto tre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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