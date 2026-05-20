Rampelli al convegno sui 10 anni dell’Adfer
Oggi, 20 maggio, alle 15.30 si tiene presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto un convegno dedicato ai dieci anni dell’Adfer, l’associazione ferroviaria che opera nel settore della sicurezza, dell’ambiente e del paesaggio ferroviario. L’evento si concentra sulla presentazione delle attività svolte dall’associazione nel corso di un decennio e vedrà la partecipazione di diversi relatori. L’incontro si svolge in un contesto istituzionale e si inserisce nelle iniziative di commemorazione dell’anniversario.
ROMA - Nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, a partire dalle ore 15.30 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Adfer, Associazione ferroviaria da 10 anni al servizio della sicurezza, ambiente e paesaggio ferroviario”. Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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