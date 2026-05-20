Rampelli al convegno sui 10 anni dell’Adfer

Oggi, 20 maggio, alle 15.30 si tiene presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto un convegno dedicato ai dieci anni dell’Adfer, l’associazione ferroviaria che opera nel settore della sicurezza, dell’ambiente e del paesaggio ferroviario. L’evento si concentra sulla presentazione delle attività svolte dall’associazione nel corso di un decennio e vedrà la partecipazione di diversi relatori. L’incontro si svolge in un contesto istituzionale e si inserisce nelle iniziative di commemorazione dell’anniversario.

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