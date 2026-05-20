Ramé l' anima di Bali | le foto di Marcello Longo in mostra
Vernissage della mostra fotografica "Ramé – L'anima di Bali" di Marcello Longo, avvocato e presidente dell'VIII Circoscrizione di Palermo, venerdì 22 maggio alle 18 nella sede del Centro MedicalMente di via della Libertà 56, a Palermo.La mostra presenta una selezione di fotografie incentrate su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
La mostra di Marcello Caloro: le presenze alate nel nostro paesaggio a San GiorgioMarcello Caloro è un fotografo naturalista sangiorgino, che con i suoi scatti fa conoscere la bellezza che ci circonda, una natura che abbiamo il...
unveiling roots: futuro e memoria. mostra di fotografia di roberto longo, francesca romana mauro e marta di napoliMostra di Fotografia diRoberto LongoFrancesca Romana MauroMarta di Napoli28 aprile – 15 maggioingresso gratuitoOrari:Lunedìvenerdì= 10.