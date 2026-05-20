Ramé l' anima di Bali | le foto di Marcello Longo in mostra

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vernissage della mostra fotografica "Ramé – L'anima di Bali" di Marcello Longo, avvocato e presidente dell'VIII Circoscrizione di Palermo, venerdì 22 maggio alle 18 nella sede del Centro MedicalMente di via della Libertà 56, a Palermo.La mostra presenta una selezione di fotografie incentrate su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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