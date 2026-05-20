Rai 1 rinnova il daytime | Balivo si allunga nuovo orario per Matano
Con l’approssimarsi della fine della stagione televisiva, Rai e Mediaset hanno modificato i loro palinsesti pomeridiani, con variazioni sugli orari di alcuni programmi di punta. Rai 1 ha ampliato la durata del daytime condotto da una conduttrice nota, mentre il conduttore di un popolare programma di approfondimento ha spostato il suo orario. Le modifiche sono state annunciate in vista della conclusione degli attuali cicli di trasmissione.
Con l'avvicinarsi della fine della stagione televisiva, Rai e Mediaset mettono mano ai palinsesti pomeridiani per gestire la conclusione dei loro programmi di punta. Se Canale 5 ha già archiviato il talent show Amici, la rete ammiraglia di Viale Mazzini si prepara a salutare la serie Il Paradiso delle Signore, in onda con l’ultima puntata della stagione venerdì 22 maggio, alle 16.10 su Raiuno. Questo addio temporaneo ( Il paradiso delle signore tornerà in onda con la nuova stagione a settembre) ha portato i vertici aziendali a ridisegnare la programmazione pomeridiana, modificando la durata e la collocazione oraria dei talk show che rimarranno in onda a presidiare la fascia del pomeriggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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