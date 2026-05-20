Rai 1 rinnova il daytime | Balivo si allunga nuovo orario per Matano

Con l’approssimarsi della fine della stagione televisiva, Rai e Mediaset hanno modificato i loro palinsesti pomeridiani, con variazioni sugli orari di alcuni programmi di punta. Rai 1 ha ampliato la durata del daytime condotto da una conduttrice nota, mentre il conduttore di un popolare programma di approfondimento ha spostato il suo orario. Le modifiche sono state annunciate in vista della conclusione degli attuali cicli di trasmissione.

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