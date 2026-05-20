Raggirata con la tecnica del falso incidente refurtiva recuperata | i gioielli restituiti alla 93enne commossa

Nel mese di aprile, un’anziana di Gatteo è stata vittima di una truffa che prevedeva il ricorso alla tecnica del falso incidente. I carabinieri di Treviso e Savignano sul Rubicone sono intervenuti per recuperare la refurtiva, composta da gioielli, e restituirla alla donna, che si è mostrata molto emozionata. La vicenda si è conclusa con l’arresto di una persona coinvolta, e le forze dell’ordine hanno confermato il buon esito dell’intervento.

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