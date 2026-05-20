Raggirata con la tecnica del falso incidente refurtiva recuperata | i gioielli restituiti alla 93enne commossa

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile, un’anziana di Gatteo è stata vittima di una truffa che prevedeva il ricorso alla tecnica del falso incidente. I carabinieri di Treviso e Savignano sul Rubicone sono intervenuti per recuperare la refurtiva, composta da gioielli, e restituirla alla donna, che si è mostrata molto emozionata. La vicenda si è conclusa con l’arresto di una persona coinvolta, e le forze dell’ordine hanno confermato il buon esito dell’intervento.

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Si è conclusa con un lieto fine, grazie all’intervento dei reparti dell’Arma dei carabinieri di Treviso e Savignano sul Rubicone, la vicenda della truffa che, nel mese di aprile, aveva avuto come vittima un’anziana di Gatteo. Una 93enne era stata raggirata con la ormai tristemente famosa tecnica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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