Durante la trasmissione televisiva, un infettivologo ha commentato il decesso di un ragazzo avvenuto dopo aver consumato un gelato. Ha precisato che, mentre l’intolleranza alimentare può causare disagio, un’allergia vera può portare a conseguenze gravi o fatali. Il medico ha parlato di questo episodio, riferendo che si tratta di un caso in cui la reazione allergica ha avuto esiti letali. La discussione si è concentrata sulla differenza tra intolleranza e allergia alimentare in relazione a eventi di emergenza.

Il caso del sedicenne Adriano D’Orsi morto a Casoria (Napoli) dopo aver mangiato un gelato continua a far discutere gli esperti. Mentre la Procura ha disposto autopsia e analisi sui campioni sequestrati nel locale, ci si concentra sulle ipotesi di intolleranza e allergia. Due fenomeni, come ha ricordato l’infettivologo Matteo Bassetti, distinti e separati. “Un conto è essere intolleranti, che al massimo ti viene un mal di pancia e la diarrea, puoi vomitare. Mentre un’allergia vera uccide”. Cosa ha detto Bassetti sul caso di Adriano D'Orsi a Casoria La differenza tra intolleranza e allergia La questione del cortisone a portata di mano... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazzo morto dopo gelato, il punto di Matteo Bassetti: "Un conto è l'intolleranza, un'allergia vera uccide"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO DOPO ESSERE STATO CHIUSO IN BAGNO DELLA SCUOLA DAI BULLI DELLA 1

Sullo stesso argomento

Morto dopo un gelato, Siaaic ‘è l’allergia alle proteine che uccide, non l’intolleranza al lattosio’(Adnkronos) – "L'allergia alle proteine del latte scatena reazioni immunitarie immediate e violente come lo shock anafilattico, che può uccidere.

Chi è il ragazzo morto dopo aver mangiato un gelatoAdriano D'Orso, 16 anni, è il giovane morto dopo aver ingerito un gelato in un esercizio commerciale di Casoria.

Morto a 16 anni dopo aver mangiato il gelato, la mamma: Mi ha chiamato e mi ha detto che non riusciva a respirareAntonietta, la madre di Adriano, il ragazzo di 16 anni morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria, racconta gli ultimi istanti di vita del ragazzo ... fanpage.it

Casoria, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato: salma sequestrata, disposta autopsia. Il sindaco: Dolore enormeSarà l'autopsia a determinare le cause della morte del ragazzo di 16 anni che a Casoria, in provincia di Napoli, è deceduto dopo aver mangiato un gelato ... fanpage.it