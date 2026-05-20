Rafforzata la collaborazione tra Gambalunga e Campus | nuovi servizi per studenti e città

È stata rafforzata la collaborazione tra la biblioteca Gambalunga e il campus universitario, introducendo nuovi servizi destinati agli studenti e alla città. Tra le novità, ci sono testi d’esame disponibili anche presso la biblioteca, una postazione dedicata alle riviste elettroniche dell’ateneo e spazi culturali condivisi aperti alla comunità. Queste iniziative mirano a facilitare l’accesso alle risorse e a promuovere l’utilizzo degli spazi per attività culturali e di studio.

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