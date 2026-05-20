Rafael Obrador il giovane del Real Madrid ‘dimenticato’ da Mourinho che si innamorò del Torino
Il web si anima con la notizia dell’arrivo di Rafael Obrador al Benfica, avvenuto l’estate scorsa. Il giovane calciatore, nato nel 2004 e originario di Campos, aveva attirato l’attenzione come possibile erede di un noto ex attaccante del Real Madrid, e in passato era stato accostato anche al Torino. Obrador, che in precedenza aveva avuto un’esperienza nel settore giovanile del club madrileno, ora si trova a giocare nel club portoghese, alimentando discussioni tra tifosi e appassionati.
2026-05-20 06:21:00 Il web è in trepidazione: Rafael Obrador (Campos, 2004) atterrato su Benfica l’estate scorsa con banda di essere il “nuovo” Álvaro Carreras. L’ex giocatore delle giovanili Real Madrid arrivato trasferito in cambio di 5 milioni di euro dopo una stagione prestato al Deportivo. I bianchi, però, si sono tirati indietro: Possiedono ancora il 50% dei loro diritti. In Dona luce Non ha avuto l’inizio del sogno. Succo 68 minuti come proprietario nel vittoria su Tondela (3-0) nella seconda giornata di campionato, con Bruno Lage ancora in panchina, e, all’improvviso, in concomitanza con l’arrivo dell’ José Mourinho scomparso. Era sostituto in 13 partite -rimasto fuori chiamata tra 12 -, Ma Non ha giocato per un minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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