Rafael Obrador il giovane del Real Madrid ‘dimenticato’ da Mourinho che si innamorò del Torino

Il web si anima con la notizia dell’arrivo di Rafael Obrador al Benfica, avvenuto l’estate scorsa. Il giovane calciatore, nato nel 2004 e originario di Campos, aveva attirato l’attenzione come possibile erede di un noto ex attaccante del Real Madrid, e in passato era stato accostato anche al Torino. Obrador, che in precedenza aveva avuto un’esperienza nel settore giovanile del club madrileno, ora si trova a giocare nel club portoghese, alimentando discussioni tra tifosi e appassionati.

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