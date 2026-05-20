Rafael Obrador il giovane del Real Madrid ‘dimenticato’ da Mourinho che si innamorò del Torino

Da justcalcio.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il web si anima con la notizia dell’arrivo di Rafael Obrador al Benfica, avvenuto l’estate scorsa. Il giovane calciatore, nato nel 2004 e originario di Campos, aveva attirato l’attenzione come possibile erede di un noto ex attaccante del Real Madrid, e in passato era stato accostato anche al Torino. Obrador, che in precedenza aveva avuto un’esperienza nel settore giovanile del club madrileno, ora si trova a giocare nel club portoghese, alimentando discussioni tra tifosi e appassionati.

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2026-05-20 06:21:00 Il web è in trepidazione: Rafael Obrador (Campos, 2004) atterrato su Benfica l’estate scorsa con banda di essere il “nuovo” Álvaro Carreras. L’ex giocatore delle giovanili Real Madrid arrivato trasferito in cambio di 5 milioni di euro dopo una stagione prestato al Deportivo. I bianchi, però, si sono tirati indietro: Possiedono ancora il 50% dei loro diritti. In Dona luce Non ha avuto l’inizio del sogno. Succo 68 minuti come proprietario nel vittoria su Tondela (3-0) nella seconda giornata di campionato, con Bruno Lage ancora in panchina, e, all’improvviso, in concomitanza con l’arrivo dell’ José Mourinho scomparso. Era sostituto in 13 partite -rimasto fuori chiamata tra 12 -, Ma Non ha giocato per un minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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