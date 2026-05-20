RAFA | svelato il trailer della docuserie Netflix dedicata a Rafael Nadal

Svelato il trailer ufficiale di RAFA, la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, in arrivo su Netflix il 29 maggio. Composta da quattro episodi, la serie offre uno sguardo intimo e senza precedenti su uno degli atleti più amati e vincenti della storia dello sport, raccontando non solo i trionfi che hanno segnato la sua carriera, ma anche il lavoro silenzioso, i sacrifici e la resilienza che lo hanno sostenuto per oltre vent’anni ai massimi livelli. RAFA segue Nadal e il team che lo ha accompagnato lungo il suo percorso, mostrando cosa significhi restare competitivi nell’élite del tennis mondiale. Dalle leggendarie vittorie al Roland Garros... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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