Un’indiscrezione circolata nelle ultime ore suggerisce che l’allenatore avrebbe già comunicato al presidente del club la sua intenzione di abbandonare la squadra. La questione riguarda un possibile cambio in panchina, con il nome di un altro tecnico che avrebbe ricevuto valutazioni positive per la guida della formazione. La notizia si basa su fonti interne alle trattative e non è ancora stata ufficializzata dai diretti interessati. Resta da capire quali saranno le prossime mosse del club in vista della prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte avrebbe già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il Napoli. È questa la convinzione espressa da Massimo Brambati ai microfoni di Radio Marte, in un intervento che alimenta ulteriormente le indiscrezioni sull’imminente separazione tra il tecnico leccese e il club azzurro. Secondo Brambati, le visioni sul futuro tra Conte e la società non coinciderebbero più, soprattutto dal punto di vista progettuale e della gestione tecnica. L’ex difensore ha sottolineato come Conte sia rimasto deluso anche dalla mancata valorizzazione del lavoro svolto durante la stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Radio Marte: “Brambati: ‘Conte ha già deciso, Allegri sarebbe il profilo ideale per il Napoli’”

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