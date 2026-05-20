Quella tappa indimendicabile La volata vincente a Teramo del carrarese Fabrizio Convalle
Il Giro d’Italia rimane un ricordo indelebile per chi partecipa e, in particolare, per chi conquista una tappa. A Teramo, un corridore ha ottenuto una vittoria che resterà nella memoria collettiva, segnando un risultato importante nella propria carriera. La sua vittoria è stata il risultato di uno sprint finale deciso e di un percorso che ha messo alla prova le sue capacità. Questo successo ha avuto un impatto significativo nel corso della gara e sarà ricordato a lungo dagli appassionati.
Il Giro d’Italia non si dimentica e chi lo corre ne porterà sempre un ricordo indelebile. Se poi ha avuto la fortuna e la bravura di vincerne anche una tappa, com’è successo al carrarino Fabrizio Convalle, è un momento che rimane nella storia. "Ho partecipato a tre giri d’Italia – racconta Convalle – e sono tra i ricordi più belli della mia carriera perché un ragazzino quando inizia a correre ha quel pensiero fisso. In particolare il ricordo va naturalmente a quello del 1990 dove vinsi la quarta tappa da Sora a Teramo. Era una delle tappe più lunghe e andammo in fuga in una quindicina. Arrivai da solo seguito dal russo Andrei Tchmil e dal francese Gilbert Duclos-Lassalle che poi vinse la Parigi-Roubaix. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata vincente di Milan, Jorgenson scavalca Pellizzari nella generale
LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata vincente di Gilmore a BarcellonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 La Top 10 dell’ordine di arrivo 1 GILMORE Brady NSN Cycling Team 2:06:44 2 GODON Dorian INEOS...