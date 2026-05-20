Quella radicalizzazione online più pericolosa del terrorismo

Durante le ultime ore sono emersi alcuni dettagli riguardanti la vicenda di Modena, che stanno attirando l'attenzione. La discussione si concentra sulla radicalizzazione online, considerata più pericolosa del terrorismo. Mentre commentatori e politica si confrontano sull’accaduto, si evidenzia come i fatti recenti evidenzino le implicazioni di un fenomeno che si sviluppa attraverso piattaforme digitali. Questi dettagli forniscono un quadro più preciso sulla natura del problema e sui rischi legati alla diffusione di ideologie radicali su internet.

Mentre commentatori e, inevitabilmente, la politica si accapigliano furiosamente sulla drammatica vicenda di Modena, alcuni dettagli, emersi in queste ultime ore, meritano attenzione. Le forze dell'ordine hanno sequestrato nell'abitazione di Salim El Koudry un imponente quantitativo di device tecnologici: smartphone, personal computer, tablet, appunti con password di criptovalute e una serie di scritti in arabo del giovane. Quegli strumenti forniranno pattern da seguire con cura, ma già da ora, in combinato con il quadro di salute psichica che sembra emergere e considerando i comportamenti del giovane per come riportati da testimoni e conoscenti, è possibile fare una considerazione di ordine generale su un fenomeno inquietante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Pakistan Terrorism Exposed: How Pakistan ISI Networks Power Global Terrorism!

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