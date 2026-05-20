Quel gol che tinse la Coppa Italia di viola | Vanoli premiato 25 anni dopo l’impresa di Parma
Il 20 maggio 2026, a distanza di 25 anni dall’impresa di Parma, è stato premiato il giocatore che segnò il gol che portò la Fiorentina a vincere la Coppa Italia. La cerimonia si è svolta a Firenze in un luogo simbolico, con interventi e ricordi di quella vittoria. La celebrazione ha coinvolto tifosi, ex giocatori e rappresentanti del club, ricordando un momento che ha segnato la storia del calcio locale. La giornata ha rafforzato il legame tra la squadra e la città.
Firenze, 20 maggio 2026 – Una celebrazione dal forte valore simbolico, nel segno della memoria, dell’identità viola e del legame indissolubile tra Firenze e il club gigliato, ricordando uno dei momenti più famosi della storia recente della Fiorentina. Al Rocco B. Commisso Viola Park, si è svolta la premiazione di Paolo Vanoli - attuale allenatore della Fiorentina - da parte del festival “Il Magnifico” in occasione del 25° anniversario (che cadrà nel prossimo mese di giugno) del gol realizzato con la maglia viola nella finale di Coppa Italia del 2001 tra Fiorentina e Parma, rete che contribuì alla conquista dell’ultimo trofeo presente nella bacheca del club gigliato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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