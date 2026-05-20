Quel gol che tinse la Coppa Italia di viola | Vanoli premiato 25 anni dopo l’impresa di Parma

Il 20 maggio 2026, a distanza di 25 anni dall’impresa di Parma, è stato premiato il giocatore che segnò il gol che portò la Fiorentina a vincere la Coppa Italia. La cerimonia si è svolta a Firenze in un luogo simbolico, con interventi e ricordi di quella vittoria. La celebrazione ha coinvolto tifosi, ex giocatori e rappresentanti del club, ricordando un momento che ha segnato la storia del calcio locale. La giornata ha rafforzato il legame tra la squadra e la città.

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