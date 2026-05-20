Quattro lavoratori sono stati sfruttati a Savio di Cervia. Due persone sono state condannate a più di cinque anni di carcere. La prima condannata ricopriva il ruolo di dipendente-reclutatore, mentre la seconda era il rappresentante legale di una società con sede nel Napoletano. La sentenza riguarda il reato di sfruttamento lavorativo, con le pene applicate a seguito di un procedimento giudiziario. La vicenda riguarda persone coinvolte in attività legate alla gestione di lavoratori.

Il primo in qualità di dipendente-reclutatore. E il secondo come legale rappresentante della società, una srl che ha sede nel Napoletano. Ieri pomeriggio un 49enne nigeriano (difeso dall’avvocato Sandra Vannucci) e un 51enne di Castiglione sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e mille euro di multa e a 1 anno e 8 mesi e 1.800 euro di multa nell’ambito di un processo per lo sfruttamento di lavoratori in uno stabilimento di Savio di Cervia tra il settembre 2016 e l’ottobre 2017. Il danno patito dai lavoratori costituitisi parte civile, andrà quantificato in separata sede civile: intanto ciascun imputato dovrà pagare una provvisionale di 800 euro oltre al rimborso delle spese di difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro lavoratori sfruttati a Savio di Cervia. Oltre cinque anni di condanna per due persone

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