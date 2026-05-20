Quasi 5 milioni per il trasporto dei rifiuti dalle Eolie Giuffrè attacca | Sistema vecchio costoso e inquinante

Nuove tensioni si sono accese sulla gestione dei rifiuti nelle isole Eolie, dopo la pubblicazione della gara d’appalto per il trasporto marittimo dei rifiuti urbani verso gli impianti di smaltimento sulla terraferma. La cifra prevista per il servizio si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Un rappresentante di un’associazione ambientalista ha criticato il sistema attuale definendolo vecchio, costoso e inquinante, portando alla luce le problematiche legate alla gestione dei rifiuti nell’arcipelago.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui