Quartu scoperto il covo dei rifiuti | 4 indagati per discarica abusiva

A Quartu sono stati individuati quattro individui coinvolti in un’indagine per gestione illegale di rifiuti speciali. Durante un’operazione di polizia, sono stati scoperti materiali abbandonati in un’area di via Monte Spada. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’identificazione dei rifiuti trovati e sulla loro provenienza. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per chiarire cosa fosse stato nascosto in quella discarica abusiva. La vicenda è ora al centro di approfondimenti giudiziari.

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? Domande chiave Cosa nascondevano esattamente i rifiuti speciali trovati nell'area di via Monte Spada?. Come hanno fatto i quattro indagati a gestire il covo senza essere scoperti?. Chi dovrà pagare le spese per la bonifica e lo sgombero del sito?. Perché il controllo della Stazione di Flumini è fondamentale per l'agro quartese?.? In Breve Quattro indagati tra 38 e 61 anni residenti a Quartu.. Rifiuti speciali rinvenuti includono frigoriferi, carcasse auto, pneumatici e scarti elettrici.. Denuncia alla Procura di Cagliari con richiesta di sequestro preventivo dell'area.. Richiesta ordinanza sindacale per sgombero sito con spese a carico degli indagati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartu, scoperto il covo dei rifiuti: 4 indagati per discarica abusiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Osio Sopra, blitz dei carabinieri: scoperta officina meccanica abusiva e discarica di rifiuti pericolosiOsio Sopra (Bergamo), 4 aprile 2026 – Lo scorso 2 aprile, un’operazione congiunta ha portato alla luce un’attività produttiva completamente illegale... Discarica abusiva in pineta: quattro indagatiMobili, borse, materassi e vari altri tipi di oggetti abbandonati nella pineta di Principina a Mare: una vera e propria discarica abusiva.