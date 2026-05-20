Quartieri al top qualità della vita e collegamenti davvero metropolitani

In una panoramica sui quartieri più vivibili e ben collegati, si evidenzia come le zone centrali e periferiche offrano servizi e infrastrutture che facilitano la vita quotidiana dei cittadini. L'attenzione si concentra anche sui collegamenti tra le diverse aree della città, che risultano efficienti e sostenibili. Il sindaco uscente ha dedicato gran parte della sua carriera a sviluppare progetti e interventi che hanno migliorato la qualità della vita nei quartieri, puntando su mobilità e servizi pubblici.

Il sindaco uscente Lorenzo Radice cosa metterebbe in primo piano del suo curriculum professionale per la sua ricandidatura? "In ambito professionale penso che un punto di forza sia la possibilità di aver sviluppato una visione strategico-progettuale che mi permette di organizzare e pianificare a partire dalla piccola questione per poi giungere al sistema complesso. L’altra cosa che metterei in evidenza è l’attenzione all’aspetto umano. Gestire organizzazioni complesse significa avere in mente che comunque tutto è funzionale al fatto che se le persone non sono in armonia, se non c’è riconoscimento reciproco e neppure valorizzazione, il lavoro rischia di essere vanificato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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