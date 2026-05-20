Amazon ha pubblicato accidentalmente il prezzo di Pokémon Vento e Onda, due titoli di decima generazione, nonostante la loro uscita prevista non prima del 2027. La piattaforma ha mostrato il listino ufficiale, rivelando i costi associati ai giochi. Questa fuga di informazioni si è verificata prima dell’annuncio ufficiale e senza comunicazioni da parte della casa produttrice. Le date di uscita e i dettagli precisi sui prezzi restano ancora da confermare ufficialmente.

Pokémon Vento e Onda non arriveranno sugli scaffali prima del 2027, eppure Amazon potrebbe aver già bruciato le tappe svelando il listino ufficiale dei due titoli di decima generazione. La divisione tedesca del colosso dell’e-commerce ha infatti aperto i preordini per entrambe le versioni, fissando il prezzo a 79,99 euro con una data di uscita placeholder al 31 dicembre 2027. La notizia, riportata inizialmente da Insider Gaming e ripresa da diverse testate internazionali, ha immediatamente acceso il dibattito nella community. Se confermato, questo rappresenterebbe il prezzo più alto mai registrato per un gioco mainline della serie Pokémon.... 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Quanto costeranno Pokémon Vento e Onda? Amazon potrebbe aver svelato il prezzo in anticipo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pokémon Vento e Onda: i fan potrebbero aver scoperto delle novità legate al sistema di combattimentoCon l’annuncio di Pokémon Vento e Onda, l’attenzione della community si è concentrata subito su un elemento chiave della serie: la nuova meccanica di...

Pokémon Pokopia potrebbe anticipare la decima generazione: scoperti possibili indizi su Vento e OndaAlcuni giocatori pensano di aver trovato un possibile collegamento tra Pokémon Pokopia e i prossimi capitoli principali della serie.

Pokémon Venti e Onde leakato: I fan potrebbero doversi preparare a un lungo periodo di silenzioUn nuovo leak suggerisce che i fan potrebbero dover aspettare fino al 2027 per avere nuovi dettagli su Pokémon Venti e Onde. Un periodo così lungo senza aggiornamenti sarebbe insolito per la serie Pok ... notebookcheck.it

Quando escono Pokémon Vento e Onda? Sono un'esclusiva Nintendo Switch 2?Nintendo e The Pokémon Company hanno celebrato come meglio non potevano il Pokémon Day 2026 e il trentesimo anniversario della serie togliendo ufficialmente i veli alla 10a generazione dei ... everyeye.it