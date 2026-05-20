Carlos potrebbe tornare a giocare già ad agosto, con l’obiettivo di partecipare ai tornei sul cemento in Nord America, tra cui Montreal. La sua assenza prolungata si è fatta sentire nel circuito, e ora si valutano le date possibili per il rientro. Le condizioni fisiche vengono monitorate attentamente, e le decisioni si basano sui progressi riscontrati durante gli allenamenti. La sua presenza ai prossimi eventi dipenderà dagli esiti dei controlli medici e dalla pianificazione delle sue competizioni.

Il ritorno in campo di Carlos è ipotizzabile ad agosto, sul cemento nordamericano, tra Montreal, Masters 1000 al quale lo spagnolo non partecipò un anno fa, e Cincinnati, dove al contrario Alcaraz difende il titolo “La mia riabilitazione procede bene e mi sento molto meglio, ma non sono ancora pronto a competere”, così Alcaraz aveva aggiornato i suoi fan in un post su Instagram pubblicato nella giornata di ieri, lasciando gli appassionati amareggiati per il posticipo del suo rientro.Wimbledon perde Alcaraz, e dovremmo aspettare ancora prima di rivederlo in campo. Quando torna Alcaraz? L’obbiettivo US Open e la prospettiva dei prossimi Slam Quel maledetto polso destro, messo sotto grande sforzo da un tennis potente ed efficace, è ancora acciacato,dopo aver fatto crack a Barcellona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Quando può tornare Alcaraz, l’obbiettivo: Masters in America

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Lo sfogo di Alcaraz che è diventato virale

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