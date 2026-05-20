A maggio 2026, l’Inps prevede di effettuare i pagamenti dell’Assegno unico universale secondo le date stabilite nel calendario ufficiale. La somma viene accreditata direttamente sui conti dei beneficiari, come avviene di consueto. Le date precise di pagamento vengono comunicate dall’ente previdenziale in anticipo, per consentire ai beneficiari di pianificare le spese. L’assegno rappresenta una forma di sostegno economico destinata alle famiglie con figli minori.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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