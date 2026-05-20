In una stagione di calcio, ci si aspetta continuità e coerenza, ma a volte i cambiamenti sono evidenti. Recentemente, alcune partite hanno mostrato uno stile di gioco e alcune scelte tattiche che ricordano il modo di allenare di un famoso tecnico straniero, noto per un approccio più offensivo e aggressivo. La Lazio, fino a poco tempo fa in nona posizione in classifica, si trova ora a un punto dall’Udinese e a due dal Sassuolo, portando a curiosità e analisi sul suo andamento recente.

L’ultima volta che abbiamo controllato, la Lazio era nona in campionato. Un punto sopra l’Udinese, due sul Sassuolo. Ma dall’ultima volta che abbiamo controllato le azioni del brand Maurizio Sarri hanno avuto un’ulteriore impennata, il classico borsino delle panchine di Serie A sembra il Brent barzotto per le chiusure dello Stretto di Hormuz. Sarri è ormai un tecnico-rifugio: un lingotto d’allenatore. Come è successo? In quale crepa del continuum spazio-tempo la anonima stagione della Lazio s’è trasformata in tale trampolino di lancio per la sua guida? Avete presente quando la DeLorean volante di Doc Brown e Marty McFly atterra nella dimensione distopica di Hill Valley? Ecco, questo fenomeno surreale sembra il Ritorno al futuro 2 di Sarri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quando è successo che Sarri s’è trasformato in Klopp? Che ci siamo persi?

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