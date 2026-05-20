Quadro RE del Modello Redditi cosa va dichiarato e chi lo deve compilare

Il Quadro RE del Modello Redditi Pf 2026 riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi che adottano la contabilità semplificata. In questa sezione devono essere dichiarati i redditi derivanti dall’attività autonoma e i relativi costi deducibili. La compilazione del quadro è obbligatoria per chi esercita attività professionale, senza contare chi ha esclusivamente redditi di lavoro dipendente o pensione. La sezione consente di calcolare la base imponibile su cui si applicano le imposte dovute.

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