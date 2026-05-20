Quadro RE del Modello Redditi cosa va dichiarato e chi lo deve compilare
Il Quadro RE del Modello Redditi Pf 2026 riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi che adottano la contabilità semplificata. In questa sezione devono essere dichiarati i redditi derivanti dall’attività autonoma e i relativi costi deducibili. La compilazione del quadro è obbligatoria per chi esercita attività professionale, senza contare chi ha esclusivamente redditi di lavoro dipendente o pensione. La sezione consente di calcolare la base imponibile su cui si applicano le imposte dovute.
Per i professionisti e i lavoratori autonomi in contabilità semplificata, la compilazione del Quadro Re all’interno del Modello Redditi Pf 2026 è il momento cruciale per determinare la base imponibile su cui verranno calcolate le imposte. Vediamo, quindi, come come deve essere compilato, partendo dai componenti positivi fino alla determinazione del reddito netto, integrando le istruzioni ufficiali e le prassi consolidate. Modello Redditi Pf, a cosa serve il Quadro Re. Il Modello Redditi Pf è lo strumento attraverso il quale le persone fisiche comunicano all’Agenzia delle Entrate i propri redditi. Per chi esercita un’arte o una professione in forma autonoma, il Quadro Re è lo specchio della propria attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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