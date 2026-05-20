Il presidente russo ha visitato la Cina e ha incontrato il suo omologo cinese a Pechino. Le due figure sono state accompagnate da alcune rappresentanze di entrambi i Paesi durante l’incontro di mercoledì 20 maggio. La visita si è svolta nel capoluogo cinese, dove sono state discusse questioni di cooperazione tra i due governi. L’incontro è durato alcune ore e si è concluso con dichiarazioni sulla solidità delle relazioni bilaterali.

Vladimir Putin, in visita in Cina, ha incontrato Xi Jinping. Il presidente russo il suo omologo cinese si sono visti a Pechino, accompagnati da piccole delegazioni di entrambi i Paesi, oggi, mercoledì 20 maggio. I colloqui si sono svolti nella Sala Fujian della Grande Sala del Popolo, il palazzo del parlamento che si trova sul lato ovest di piazza Tiananmen nella capitale cinese. Al centro del summit, la tenuta dell’ordine mondiale, le relazioni politiche e commerciali tra i due Paesi e la situazione energetica. Solo pochi giorni fa, il presidente cinese aveva ricevuto a Pechino Donald Trump. “Colloqui approfonditi, amichevoli e fruttuosi”, è stato il commento di Xi Jinping, che ha affermato di aver avuto con Putin una “comunicazione strategica” su una serie di questioni importanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Putin in Cina vede Xi Jinping, Pechino: “Relazioni al massimo storico”

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Trump-Putin Antre Sowan Xi Jinping di China Saat Perang Iran

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