Putin e Xi | Usa e Israele mettono in crisi stabilità

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra le grandi potenze si intensificano con l'ultima dichiarazione di un rappresentante di un paese. Secondo quanto riferito, gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran sono stati giudicati come violazioni del diritto internazionale. La stessa fonte ha affermato che queste azioni rischiano di compromettere la stabilità nella regione del Medio Oriente, creando un clima di incertezza e instabilità. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata sulle specifiche operazioni militari o sui motivi alla base delle azioni.

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Gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran violano il diritto internazionale e mettono in discussione la stabilità in Medio Oriente. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta di Vladimir Putin e Xi Jinping a conclusione dei colloqui a Pechino. I due leader accusano Trump "dell'uso. 🔗 Leggi su Today.it

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Putin Warns US & Israel Over Iran Tensions

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