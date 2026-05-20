Puliamo Borgomanero | una nuova giornata ecologica dopo la tappa di Santa Cristina
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Sabato 23 maggio si terrà a Borgomanero una nuova giornata dedicata alla pulizia del territorio e alla raccolta dei rifiuti abbandonati. L'appuntamento, intitolato “Puliamo Borgomanero”, è fissato per le ore 9 con ritrovo in piazzale Aldo Moro.L'evento segue l'iniziativa analoga già organizzata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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