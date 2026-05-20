Proteste contro ‘Remigrazione’ Quaranta nomi di attivisti in Procura

Sabato 9 maggio, circa cento persone si sono radunate in piazza della Pace per protestare contro il presidio denominato ‘Remigazione’. Quaranta attivisti sono stati poi convocati in Procura, dove sono stati iscritti nel registro degli indagati. Le contestazioni si sono svolte senza incidenti, ma l’attenzione si è concentrata sulla presenza di numerosi partecipanti e sui provvedimenti legali assunti nei confronti di alcuni di loro. La manifestazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media locali.

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Erano scesi in strada in cento, sabato 9 maggio, per contestare il presidio ‘Remigrazione’, organizzato in piazza della Pace. E ora i nomi di quaranta di quegli attivisti, che avevano animato la protesta finendo per essere respinti a suon di idrante, sono finiti in un’informativa, consegnata dalla polizia negli scorsi giorni in Procura. Non solo. Nei confronti degli organizzatori della contromanifestazione, pubblicizzata la sera prima sui canali social di BoloResiste, sono partiti anche i verbali delle sanzioni amministrative (inserite dal nuovo decreto Sicurezza) per le manifestazioni non preavvisate, che vanno da mille a 10mila euro.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Proteste contro ‘Remigrazione’. Quaranta nomi di attivisti in Procura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, proteste contro la remigrazioneLo scontro In città la prima tappa con esponenti della Lega e Fdi per presentare la proposta di legge dell'ultradestra. Proteste contro l’America’s Cup a Bagnoli, tensione attivisti-forze dell’ordine: agente ferito – VideoPentole, coperchi, fischietti e cori all’indirizzo del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Proteste a Bologna contro il presidio remigrazione dell'estrema destra, quaranta identificati tra gli attivistiLa Questura: La contro-manifestazione non era preavvisata. Hanno rifiutato di ottemperare alle formali intimazioni di allontanarsi dalla piazza. Da qui l'uso degli idranti per disperdere circa cento ... corrieredibologna.corriere.it Remigrazione a Napoli alla vigilia del 25 aprile, Pd: Un affronto. Attivisti annunciano protesteAlla vigilia del 25 aprile, organizzare a Napoli una manifestazione sulla cosiddetta remigrazione con la partecipazione di Luca Marsella, condannato per aver aggredito le forze dell'ordine e noto ... napoli.repubblica.it