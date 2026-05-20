Venerdì alle 21:00 si disputa la finale della Coppa di Francia tra Lens e Nizza, trasmessa in diretta streaming e televisione. L’incontro mette di fronte due squadre che stanno attraversando momenti diversi in campionato, con il Lens che ha raggiunto questa fase dopo aver superato varie avversarie, mentre il Nizza si presenta con l’obiettivo di conquistare il trofeo. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per seguire la partita.

Lens-Nizza è la finale dell’edizione 2025-26 della Coppa di Francia e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La situazione in cui versa il Nizza è davvero paradossale. Se da una parte i rossoneri hanno la possibilità di vincere la Coppa di Francia – sarebbe la prima dal 1997 – nella finalissima di Saint-Denis, dall’altra sono ancora a rischio retrocessione. Sì, perché nell’ultimo turno di Ligue 1 gli uomini di Claude Puel non sono andati al di là di uno 0-0 con il fanalino di coda Metz, già in Ligue 2 da tempo, e sono stati staccati dall’Auxerre, corsaro in casa del Lille. Un epilogo che nessuno si aspettava, dal momento che la vittoria del Nizza contro i granata appariva del tutto scontata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lens-Nizza: l’incubo retrocessione indirizza la finale

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