Domani si gioca la partita tra Al Nassr e Damac, valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League. La sfida si svolge in un momento di grande attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo. Le formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi. Seguiranno aggiornamenti su probabili formazione e orario di inizio.

Al Nassr-Damac è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L’ora della festa è arrivata. L’ora della soddisfazione è giunta. All’ultima giornata di campionato, contro un Damac che avrebbe anche bisogno di punti per la salvezza – e che rischia la retrocessione – l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto a brindare alla vittoria del campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un’annata complicata, ad un certo momento. L’Al Hilal di Inzaghi sembrava avesse messo un buon margine, ma poi una serie di pareggi della squadra che chiuderà seconda in classifica – con conseguenti vittorie dei gialloneri – hanno permesso il sorpasso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Nassr-Damac: è l’ora della festa

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