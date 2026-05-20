Nella trentaquattresima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Ittihad e Al Qadsiah. La partita mette in gioco la squadra di casa, che sembra aver concluso l’esperienza di Sergio Conceicao alla guida, e quella ospite. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l’incontro sarà trasmesso su alcuni canali sportivi. La sfida si svolge in un momento di cambiamenti per la formazione di casa, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa influire sulla classifica.

Al Ittihad-Al Qadsiah è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L’era di Sergio Conceicao all’Al Ittihad sembra essere già finita dopo un solo anno. Il tecnico – che sarebbe entrato nel mirino della Lazio tra le altre – saluterà quasi sicuramente alla fine di questa giornata, l’ultima del campionato. E chiuderà con il quinto posto in classifica, senza qualificazione diretta alla prossima Champions asiatica. Cosa questa che invece ha conquistato l’Al Qadsiah, una squadra che non può né peggiore né migliorare la propria classifica. Quarto posto assicurato per gli ospiti che ormai non hanno nulla da chiedere e sono in vacanza da un pezzo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Ittihad-Al Qadsiah: il saluto con una vittoria

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