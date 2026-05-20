Nella trentaquattresima giornata della Saudi Pro League si affrontano Al Fayha e Al Hilal. La partita si svolge in un momento in cui l’obiettivo principale dell’Al Hilal è terminare la stagione senza aver subito sconfitte, con l’allenatore italiano alla guida della squadra. Sono attese le probabili formazioni di entrambe le formazioni e si potranno seguire aggiornamenti sulla diretta. La vittoria di questa partita non garantisce comunque il raggiungimento di eventuali obiettivi stagionali.

Al Fayha-Al Hilal è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Ormai l’obiettivo, se così possiamo definirlo, dell’Al Hilal di Simone Inzaghi è quello di chiudere da imbattuti la stagione. Eh sì, perché parliamo di una squadra che in campionato non ha mai perso ma nonostante questo non riuscirà a vincere il titolo. Troppi pareggi per i biancoblu nella parte centrale dell’annata: pareggi che hanno permesso in primis all’Al Nassr di crederci e poi, successivamente, nel momento clou, di piazzare il sorpasso e allungare. Tutto nello spazio di poco tempo. Da quel momento in poi Inzaghi non è più riuscito a riprendere i gialloneri che giovedì sera si prenderanno il titolo del massimo campionato saudita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Fayha-Al Hilal: la vittoria non basta

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