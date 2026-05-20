Pronostici Copa Libertadores 21 maggio | scontro al vertice per due big brasiliane

Il 21 maggio si svolgeranno le partite di Copa Libertadores tra Flamengo e Palmeiras. Prima del confronto diretto nel campionato brasiliano, le due squadre puntano a rafforzare le loro posizioni per la qualificazione alla fase successiva. Con questa sfida si chiude la settimana di incontri di qualificazione, che vede due tra le più importanti squadre brasiliane impegnate in un match che potrebbe influenzare la loro classifica. Le gare si terranno in diversi stadi, con le squadre che cercano di ottenere risultati positivi.

Copa Libertadores, tocca a Flamengo e Palmeiras: prima dello scontro diretto del prossimo fine settimana nel Brasileirao, rossoneri e biancoverdi cercheranno di blindare la qualificazione. La Copa Libertadores non si ferma e nella notte italiana tra mercoledì e giovedì propone la seconda tranche di match validi per la quinta giornata della fase a gironi, pronta a regalare i primi verdetti aritmetici. Pronostici Copa Libertadores 21 maggio: scontro al vertice per le due big brasiliane (AnsaFoto) – Ilveggente.it Riflettori puntati sul mitologico Maracanà per un vero e proprio spareggio al vertice nel gruppo A: Flamengo-Estudiantes. I rossoneri, campioni in carica del Sudamerica, guidano il raggruppamento con un solo punto di vantaggio sugli argentini e vedono il traguardo degli ottavi a un passo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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