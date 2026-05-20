Progetti culturali e ricreativi Aperto il bando per i centri sociali

È stato aperto un bando destinato ai cinque centri sociali della città, rivolto alla realizzazione di progetti culturali, ricreativi, sportivi e di inclusione sociale. Le iniziative verranno sviluppate attraverso un percorso di co-progettazione con gli enti del terzo settore presenti sul territorio. Tra i centri coinvolti ci sono Guerzoni, Graziosi, Due Ponti, Orti Tommaso Righi e Gorizia. La procedura mira a favorire nuove attività e iniziative rivolte alla comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Realizzare nuovi progetti culturali, ricreativi, sportivi e di inclusione sociale in cinque centri sociali carpigiani – Guerzoni, Graziosi, Due Ponti, Orti Tommaso Righi, Gorizia – attraverso un percorso di co-progettazione con gli enti del terzo settore. È questo l’obiettivo del bando promosso dall’ Unione Terre d’Argine che invita associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato a presentare i propri progetti in un’ottica di welfare comunitario e generativo e in applicazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta. Le domande per partecipare al bando (già on line nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Unione www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Progetti culturali e ricreativi. Aperto il bando per i centri sociali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Centri estivi, pubblicato il bando per i progetti educativi e ricreativiIl Comune di Messina rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla gestione dei centri estivi... Leggi anche: Progetti culturali a Modena, aperto il bando 2026 con più contributi alle associazioni Cultura, tradizioni e progetti. Ecco l’estate di MontefiorePresentato il calendario delle manifestazioni estive 2026 di Montefiore dell’Aso, un programma che unisce eventi culturali, tradizioni locali, turismo e progetti dedicati alla cittadinanza attiva. La ... ilrestodelcarlino.it Nuovi progetti in cinque centri sociali carpigiani, aperto il bandoAttuare nuovi progetti culturali, ricreativi, sportivi e di inclusione sociale in cinque centri sociali carpigiani – Guerzoni, Graziosi, Due Ponti, Orti Tommaso Righi, Gorizia – attraverso un percorso ... sassuolo2000.it