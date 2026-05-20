Profanazione tomba Pamela Genini l' indagato Francesco Dolci | I carabinieri non hanno trovato nulla sono innocente

Durante una trasmissione televisiva, i genitori di Pamela Genini hanno descritto un uomo di 41 anni come “pericoloso” in relazione alla profanazione della tomba della loro figlia. L’indagato, Francesco Dolci, ha affermato che i carabinieri non hanno trovato alcun elemento che lo collegasse al reato e si dichiara innocente. La vicenda riguarda l’atto di profanazione avvenuto sulla tomba di Pamela Genini, e le indagini sono in corso per fare chiarezza sui fatti.

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